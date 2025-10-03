Ричмонд
Как в Севастополе готовы к отопительному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе подготовка к отопительному сезону завершается, готовность «Севтеплоэнерго» к зиме достигла 98 процентов. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Источник: РИА "Новости"

«Севтеплоэнерго» завершает работы по подготовке к отопительному сезону… Готовность составляет 98%", — сказано в сообщении.

В эти дни предприятие проводит комплексное испытание системы теплоснабжения с розжигом котлов, чтобы проверить оборудование после ремонта и оценить надежность работы системы в целом.

Это позволит в кратчайшие сроки решить проблемы, если они будут выявлены: провести отладку оборудования и устранить повреждения тепловых сетей, отмечается в публикации.

Также это позволит в более короткие сроки запустить систему отопления на старте отопительного сезона и обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение жилых и социальных объектов в течение всего отопительного периода, добавили в правительстве.