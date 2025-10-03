Как в Севастополе готовы к отопительному сезону

«Севтеплоэнерго» завершает работы по подготовке к отопительному сезону… Готовность составляет 98%", — сказано в сообщении.
В эти дни предприятие проводит комплексное испытание системы теплоснабжения с розжигом котлов, чтобы проверить оборудование после ремонта и оценить надежность работы системы в целом.
Это позволит в кратчайшие сроки решить проблемы, если они будут выявлены: провести отладку оборудования и устранить повреждения тепловых сетей, отмечается в публикации.
Также это позволит в более короткие сроки запустить систему отопления на старте отопительного сезона и обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение жилых и социальных объектов в течение всего отопительного периода, добавили в правительстве.