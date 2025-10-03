Электроника растет в разы, но машиностроение в Калининградской области — снижается

Наиболее впечатляющий рост продемонстрировало производство компьютеров, электронных и оптических изделий, увеличившееся в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Лидеры роста:
- производство готовых металлических изделий выросло на 34,1%;
- обработка древесины и производство изделий из дерева увеличилось на 30,9%;
- химическое производство показало рост на 12,6%;
- производство текстильных изделий выросло на 4%;
- пищевая промышленность увеличила выпуск на 1,1%.
Наиболее значительное сокращение отмечено в производстве одежды (падение на 59,1%), лекарственных средств (снижение на 20,3%) и металлургии (уменьшение на 22,4%). Машиностроительный комплекс также демонстрирует отрицательную динамику: производство машин и оборудования снизилось на 11,9%, электрооборудования — на 13,9%, указывает Калининградстат.
Месячная динамика августа показывает признаки восстановления в некоторых отраслях, особенно в производстве напитков (рост в 2,4 раза к июлю) и одежды (увеличение на 50,5%). Однако в автомобилестроении и производстве электрооборудования сохраняется резкое месячное снижение.