Электроника растет в разы, но машиностроение в Калининградской области — снижается

Наиболее значительное сокращение отмечено в производстве одежды (падение на 59,1%), лекарственных средств (снижение на 20,3%) и металлургии (уменьшение на 22,4%). Машиностроительный комплекс также демонстрирует отрицательную динамику: производство машин и оборудования снизилось на 11,9%, электрооборудования — на 13,9%, указывает Калининградстат.