Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электроника растет в разы, но машиностроение в Калининградской области — снижается

Статистика обрабатывающих производств Калининградской области за восемь месяцев 2025 года показывает разнонаправленную динамику в разных отраслях.

Источник: Бизнес-Калининград

Наиболее впечатляющий рост продемонстрировало производство компьютеров, электронных и оптических изделий, увеличившееся в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Лидеры роста:

  • производство готовых металлических изделий выросло на 34,1%;
  • обработка древесины и производство изделий из дерева увеличилось на 30,9%;
  • химическое производство показало рост на 12,6%;
  • производство текстильных изделий выросло на 4%;
  • пищевая промышленность увеличила выпуск на 1,1%.

Наиболее значительное сокращение отмечено в производстве одежды (падение на 59,1%), лекарственных средств (снижение на 20,3%) и металлургии (уменьшение на 22,4%). Машиностроительный комплекс также демонстрирует отрицательную динамику: производство машин и оборудования снизилось на 11,9%, электрооборудования — на 13,9%, указывает Калининградстат.

Месячная динамика августа показывает признаки восстановления в некоторых отраслях, особенно в производстве напитков (рост в 2,4 раза к июлю) и одежды (увеличение на 50,5%). Однако в автомобилестроении и производстве электрооборудования сохраняется резкое месячное снижение.