В Волгограде пособия за сентябрь придут 3 и 8 октября

Волгоградцам напомнили о сроках выплат детских пособий.

В Волгограде перечисление ежемесячных выплат семьям с детьми за сентябрь состоится 3 и 8 октября 2025 года.

В СФР региона специалисты напоминили, что пособия всегда выплачиваются в новом месяце за предыдущий. Если дата выплаты выпадает на выходной, средства переводят накануне — в последний рабочий день. Именно поэтому в октябре выплата из материнского капитала поступит 3 числа, а не 5.

Деньги зачисляются в течение всего дня, поэтому при отсутствии средств утром рекомендуется дождаться окончания банковского дня.

Получателям, которые получают пособия через почту, выплаты приходят с 1 по 25 октября в зависимости от графика работы местного почтового отделения.