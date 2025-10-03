В Волгограде пособия за сентябрь придут 3 и 8 октября

В СФР региона специалисты напоминили, что пособия всегда выплачиваются в новом месяце за предыдущий. Если дата выплаты выпадает на выходной, средства переводят накануне — в последний рабочий день. Именно поэтому в октябре выплата из материнского капитала поступит 3 числа, а не 5.