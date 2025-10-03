Лукашенко доложили, почему Беларусь переплачивает 1,5 миллиона евро из-за цыплят

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время совещания, которое прошло 3 октября на площадке Солигорской птицефабрики, доложили, почему Беларусь переплачивает 1,5 миллиона евро из-за цыплят. Подробности сообщает БелТА.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов на совещании доложил: 44% родительского стада закупают за границей. Однако эти полтора миллиона голов можно было производить и в Беларуси. Для этого необходимо достроить еще один репродуктор первого порядка.
— Чтобы полностью 3,5 млн голов родительского стада производить у себя в стране, — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия.
Кроме того, Юрий Горлов заметил, что стоимость одно цыпленка, которого получают в Беларуси, составляет 5,2 евро.
— Из-за границы мы покупаем — 6,2 евро. На одном цыпленке мы переплачиваем 1 евро. На полтора миллиона голов — это полтора миллиона евро, которые могут оставаться в стране, — озвучили глава Минсельхозпрода.
В связи с этим глава государства поинтересовался ценой вопроса. Президенту Беларуси доложили, что для реализации проекта вместе с оборудованием будет нужно примерно 20 миллионов белорусских рублей.
— Семь миллионов долларов по максимуму. А то и в пять вложимся. Нам это надо завтра или мы не готовы, его построив, эксплуатировать? Если оно будет завтра, вы его можете использовать? Фабрикам это надо? — спросил Александр Лукашенко.
И получил утвердительный ответ.
