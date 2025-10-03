Ричмонд
Власти: в Ростовской области хватает топлива

В Ростовской области нет острой нехватки топлива, проблемы с горючим есть только на севере региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко сообщил, что, несмотря на значительный рост потребления автомобильного топлива, ситуация с топливообеспечением в Ростовской области оценивается как стабильная.

Увеличение спроса связано с несколькими факторами: интенсивным транзитным потоком через область в новые регионы России, а также активным проведением сезонных сельскохозяйственных работ. Крупные сетевые автозаправочные станции работают в штатном режиме, однако на небольших локальных АЗС, особенно в северных муниципалитетах, отмечаются временные задержки с поставками из-за возросшей нагрузки.

Для оперативного решения возникающих вопросов в регионе действует специальный штаб по обеспечению нефтепродуктами. Министерство промышленности и энергетики области совместно с РЖД оказывает содействие в ускорении доставки топлива, осуществляет мониторинг запасов на нефтебазах и взаимодействует с региональными операторами по срокам поставок.