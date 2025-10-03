Цена квадратного метра в новостройках Новосибирска не перестает расти

Согласно информации, предоставленной порталом «Сибдом», в сентябре текущего года средняя цена за квадратный метр в новосибирских новостройках увеличилась на 2,3%, достигнув отметки в 168 тысяч рублей. Наибольший рост зафиксирован для двухкомнатных квартир (2,5%), в то время как однокомнатные квартиры показали наименьший прирост (0,9%).
В то же время, на вторичном рынке жилья Новосибирска наблюдается стабилизация. В сентябре 2025 года средняя цена квадратного метра выросла незначительно, всего на 0,1%, достигнув 142,9 тысяч рублей. За девять месяцев 2025 года рост составил 5,6%, что значительно ниже, чем на первичном рынке.
Аналитики рынка недвижимости ожидают перемещение спроса в сторону вторичного жилья. По мере снижения процентных ставок по ипотеке, покупатели будут отдавать предпочтение готовым квартирам (особенно в сегменте «новой вторички»), не требующим дополнительных вложений в отделку и ремонт.