Цена квадратного метра в новостройках Новосибирска не перестает расти

В то же время, на вторичном рынке жилья Новосибирска наблюдается стабилизация. В сентябре 2025 года средняя цена квадратного метра выросла незначительно, всего на 0,1%, достигнув 142,9 тысяч рублей. За девять месяцев 2025 года рост составил 5,6%, что значительно ниже, чем на первичном рынке.