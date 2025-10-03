СМИ: нидерландские подрядчики поставили под угрозу флагманский немецкий фрегат

Предполагается, что фрегаты F126 будут иметь длину около 166 метров, водоизмещение до 10 000 тонн и экипаж примерно в 125 человек. Они предназначены для замены старых фрегатов класса F123 и усиления военно-морских сил Германии, пишет интернет-издание Focus Online. Ожидалось, что они станут центральным элементом немецкой оборонной архитектуры.
F126 будет играть важную роль в национальной и союзнической обороне, одновременно олицетворяя приверженность Германии международному порядку, основанному на правилах.
Даже если проект удастся довести до конца, он обойдется Германии дороже и потребует больше времени на реализацию, поясняет издание. Изначально Министерство обороны Германии под руководством тогдашнего министра обороны Урсулы фон дер Ляйен заказало четыре корабля. Их должна была построить голландская верфь Damen Naval, выигравшая генеральный подряд в общеевропейском тендере. Нынешний министр обороны Германии Борис Писториус в 2024 году заказал еще два фрегата. Общая стоимость проекта составила около 10 млрд евро, уточняет издание.
Первый фрегат планировалось сдать в июле 2028 года, а последний из первых четырех заказанных — в январе 2032 года.
Это связано с тем, что подрядчик Damen Naval столкнулся с финансовыми трудностями и в июле прибег к экстренной финансовой помощи нидерландских властей в размере 270 млн евро. После этого Германия из-за невыполнения основных этапов проекта приостановила выплату Damen 671 млн евро, что только усугубило ситуацию, поясняет Focus Online.
В строительство и разработку кораблей F126 Германия уже вложила около 1,8 млрд евро, и, вероятно, они будут потеряны в случае отмены проекта.
Сейчас Писториус, как пишет Focus Online, готовит рискованный маневр: он хочет заменить нидерландскую Damen в качестве генерального подрядчика на немецкую компанию. Однако, по мнению издания, решить эту «деликатную» проблему будет непросто: отношения с Нидерландами и репутация Damen, которая также строит фрегаты для Нидерландов и Бельгии, не должны быть испорчены. Более того, необходимо любой ценой обеспечить упорядоченную передачу проекта немецкой фирме, говорится в статье.
Также Минобороны ФРГ может выбрать коммерчески доступную модель. За это решение выступают представители ХДС. Бастиан Эрнст, представитель блока ХДС/ХСС в Комитете по обороне бундестага, заявил: «Нам нужно доступное на рынке быстрое решение с проверенными партнерами, которые смогут быстро поставить корабль в строй».
Эрнст считает, что поставка фрегатов F126 будет отложена до середины 2030-х годов. Однако в ВМС Германии не согласны ждать так долго, в том числе и потому, что фрегаты F123, вступившие в строй в середине 1990-х годов, должны быть сняты с эксплуатации.