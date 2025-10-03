СМИ: нидерландские подрядчики поставили под угрозу флагманский немецкий фрегат

Сейчас Писториус, как пишет Focus Online, готовит рискованный маневр: он хочет заменить нидерландскую Damen в качестве генерального подрядчика на немецкую компанию. Однако, по мнению издания, решить эту «деликатную» проблему будет непросто: отношения с Нидерландами и репутация Damen, которая также строит фрегаты для Нидерландов и Бельгии, не должны быть испорчены. Более того, необходимо любой ценой обеспечить упорядоченную передачу проекта немецкой фирме, говорится в статье.