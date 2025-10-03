Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: нидерландские подрядчики поставили под угрозу флагманский немецкий фрегат

Самый современный военный корабль Германии F126 находится под угрозой исчезновения, хотя он еще не построен. Крупнейший кораблестроительный проект Германии со времен Второй мировой войны становится все более дорогим и трудоемким и угрожает оставить Берлин с многомиллиардными убытками и без флагманского фрегата, пишут немецкие СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Предполагается, что фрегаты F126 будут иметь длину около 166 метров, водоизмещение до 10 000 тонн и экипаж примерно в 125 человек. Они предназначены для замены старых фрегатов класса F123 и усиления военно-морских сил Германии, пишет интернет-издание Focus Online. Ожидалось, что они станут центральным элементом немецкой оборонной архитектуры.

F126 будет играть важную роль в национальной и союзнической обороне, одновременно олицетворяя приверженность Германии международному порядку, основанному на правилах.

Борис Писториус
министр обороны Германии

Даже если проект удастся довести до конца, он обойдется Германии дороже и потребует больше времени на реализацию, поясняет издание. Изначально Министерство обороны Германии под руководством тогдашнего министра обороны Урсулы фон дер Ляйен заказало четыре корабля. Их должна была построить голландская верфь Damen Naval, выигравшая генеральный подряд в общеевропейском тендере. Нынешний министр обороны Германии Борис Писториус в 2024 году заказал еще два фрегата. Общая стоимость проекта составила около 10 млрд евро, уточняет издание.

Первый фрегат планировалось сдать в июле 2028 года, а последний из первых четырех заказанных — в январе 2032 года.

Хотя еще в 2024 году официально было признано, что реализация проекта отстает от графика, сейчас, по данным Spiegel, речь идет о задержке от 40 до 48 месяцев.

Это связано с тем, что подрядчик Damen Naval столкнулся с финансовыми трудностями и в июле прибег к экстренной финансовой помощи нидерландских властей в размере 270 млн евро. После этого Германия из-за невыполнения основных этапов проекта приостановила выплату Damen 671 млн евро, что только усугубило ситуацию, поясняет Focus Online.

В строительство и разработку кораблей F126 Германия уже вложила около 1,8 млрд евро, и, вероятно, они будут потеряны в случае отмены проекта.

Этот шаг серьезно ударит по немецким верфям, поскольку Damen привлекла к реализации проекта более 60 субподрядчиков, включая судостроительные компании Lürssen, German Naval Yards Kiel и Thyssenkrupp Marine Systems.

Сейчас Писториус, как пишет Focus Online, готовит рискованный маневр: он хочет заменить нидерландскую Damen в качестве генерального подрядчика на немецкую компанию. Однако, по мнению издания, решить эту «деликатную» проблему будет непросто: отношения с Нидерландами и репутация Damen, которая также строит фрегаты для Нидерландов и Бельгии, не должны быть испорчены. Более того, необходимо любой ценой обеспечить упорядоченную передачу проекта немецкой фирме, говорится в статье.

Также Минобороны ФРГ может выбрать коммерчески доступную модель. За это решение выступают представители ХДС. Бастиан Эрнст, представитель блока ХДС/ХСС в Комитете по обороне бундестага, заявил: «Нам нужно доступное на рынке быстрое решение с проверенными партнерами, которые смогут быстро поставить корабль в строй».

Но и эти варианты не решат временных проблем ВМС Германии.

Эрнст считает, что поставка фрегатов F126 будет отложена до середины 2030-х годов. Однако в ВМС Германии не согласны ждать так долго, в том числе и потому, что фрегаты F123, вступившие в строй в середине 1990-х годов, должны быть сняты с эксплуатации.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше