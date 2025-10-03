Названы реальные суммы, во сколько обходится ремонт квартиры

Ремонт квартиры стал обходиться куда дороже, чем раньше. Теперь вопрос о цвете обоев или выборе плитки все чаще отходит на второй план — на первом месте стоит цена. Строительный эксперт Алексей Орехов отметил, что именно высокая стоимость открывает простор для недобросовестных исполнителей. Об этом пишет aif.ru.
— Если речь идет о ремонте по договору у фирмы или зарегистрированного ИП, то даже в самом простом варианте «под ключ» расходы стартуют от 14−15 тысяч рублей за квадратный метр и в крупных городах легко достигают 25−27 тысяч. В премиальных сегментах разброс еще выше, — пояснил Орехов.
Так, ремонт однокомнатной квартиры в среднем обходится от 600 тысяч до 1,1 млн рублей, двухкомнатной — от 850 тысяч до 1,6 млн, а за трехкомнатную площадью 75 квадратов придется заплатить от 1,1 до 2 миллионов. Речь идет о ремонте под ключ, включающем работы и материалы. Если же материалы закупать самостоятельно, сумма снижается, но не слишком значительно.
Специалист предупредил, что слишком дешевые предложения несут риски. Обычно за такие деньги не составляют смету и не заключают договор, а материалы используют свои, часто невысокого качества. В итоге хозяину квартиры ремонт может обойтись дороже и потребовать переделок.