Названы реальные суммы, во сколько обходится ремонт квартиры

Так, ремонт однокомнатной квартиры в среднем обходится от 600 тысяч до 1,1 млн рублей, двухкомнатной — от 850 тысяч до 1,6 млн, а за трехкомнатную площадью 75 квадратов придется заплатить от 1,1 до 2 миллионов. Речь идет о ремонте под ключ, включающем работы и материалы. Если же материалы закупать самостоятельно, сумма снижается, но не слишком значительно.