Новый порядок выдачи кредитов, отмена комиссии. Важные банковские изменения в Беларуси

Так, вводится требование заключения кредитного договора не ранее рабочего дня, который следует за днем обращения для получения кредита, или предоставления кредита не ранее рабочего дня, который следует за днем заключения договора. При этом данное требование не относится к случаям, когда деньги предоставляются банком на оплату товаров или услуг, для покупки которых выдается кредит.