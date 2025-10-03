Новый порядок выдачи кредитов, отмена комиссии. Важные банковские изменения в Беларуси

Рассказываем о важных для белорусов изменениях в банковской сфере.
Отмена комиссии за денежные переводы
С 1 ноября отменяется плата за переводы денежных средств в цифровых каналах между карточками Беларусбанка, сообщили в пресс-службе белорусского банка.
Таким образом, переводы в сервисах Беларусбанка (в интернет-банкинге, М-Банкинге, на сайте, в инфокиосках, банкоматах, а также через сервис «Автооплата») с карточки одного гражданина на карточку другого будут производиться без взимания комиссии, при этом сумма операции не имеет значения.
Измененный порядок предоставления кредитов
В пресс-службе Нацбанка сообщили, что для предупреждения мошеннических действий в Инструкцию о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения) вносятся изменения.
Так, вводится требование заключения кредитного договора не ранее рабочего дня, который следует за днем обращения для получения кредита, или предоставления кредита не ранее рабочего дня, который следует за днем заключения договора. При этом данное требование не относится к случаям, когда деньги предоставляются банком на оплату товаров или услуг, для покупки которых выдается кредит.
Еще одно изменение заключается в том, что банки будут обязаны в случае анализа кредитного отчета заявителя принимать решение о возможности выдать денежные средства с учетом количества запросов его кредитной истории за последние семь дней.
Кроме того, закрепляется обязанность банков до заключения кредитного договора сообщать гражданам под подпись о формах и методах мошенничества, совершаемых третьими лицами.
Соответствующие изменения вступают в силу с 22 ноября.