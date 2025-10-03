Новый «налог на пробки»: в Москве поднимают цены на МСД

Повышение коснется только самого загруженного времени в будние дни: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. В остальное время — а это 70% времени в будни, а также все выходные и праздничные дни — проезд по МСД для автомобилей с московскими и подмосковными номерами останется бесплатным. Стоимость транзитного проезда для иногородних машин не изменится и составит 950 рублей.