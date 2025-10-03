Новый «налог на пробки»: в Москве поднимают цены на МСД

Поездки по Московскому скоростному диаметру (МСД) в утренние и вечерние часы пик станут дороже. С 13 октября стоимость проезда по одному участку трассы вырастет с 7 до 10 рублей, сообщили в столичном Департаменте транспорта.
Повышение коснется только самого загруженного времени в будние дни: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. В остальное время — а это 70% времени в будни, а также все выходные и праздничные дни — проезд по МСД для автомобилей с московскими и подмосковными номерами останется бесплатным. Стоимость транзитного проезда для иногородних машин не изменится и составит 950 рублей.
В Дептрансе пояснили важное правило, которое работает в пользу водителей: плата взимается, только если вы и въехали, и выехали с платного участка в указанные часы пик. Например, если вы заехали на МСД в 10:55, а съехали в 11:30, когда платный период уже закончился, платить не придется.
Для машин экстренных служб, такси с лицензией Москвы и области, городского транспорта и школьных автобусов проезд по диаметру остается бесплатным круглосуточно.
Оплата за все поездки в течение дня суммируется и выставляется единым счетом. Власти рекомендуют оплачивать проезд только через официальные ресурсы, такие как сайт msd.mos.ru или приложение «Парковки России».
Напомним, что (МСД) — это платная магистраль, проходящая через Москву с севера на юг, которая соединяет крупные вылетные шоссе и разгружает МКАД, ТТК и Садовое кольцо. Дорога имеет бессветофорное движение.