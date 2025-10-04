Большая часть госуслуг для компаний доступна онлайн — Минэкономразвития Молдовы

По информации министерства, государственные услуги для компаний на данный момент переведены в цифровой формат на 70% — из 407 услуг для предпринимателей и бизнесменов, в цифре доступны 284. В список таких услуг входят в том числе записи на прием, получение разрешений, подача заявлений и получение документов.
При этом за последний квартал Агентство электронного управления оцифровало 30 видов услуг, предлагая предпринимателям современные решения, упрощающие взаимодействие с государством. Доступ к ним можно получить быстро и из любой точки мира, через приложение EVO или портал servicii.gov.md, уверяют в министерстве.
Ранее правительство Молдовы заявило о намерении оцифровать 75% государственных услуг для компаний к концу 2025 года, что означает, что в следующие три месяца предстоит перевести в онлайн-доступ еще 22 услуги.