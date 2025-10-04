Большая часть госуслуг для компаний доступна онлайн — Минэкономразвития Молдовы

По информации министерства, государственные услуги для компаний на данный момент переведены в цифровой формат на 70% — из 407 услуг для предпринимателей и бизнесменов, в цифре доступны 284. В список таких услуг входят в том числе записи на прием, получение разрешений, подача заявлений и получение документов.