Большая часть госуслуг для компаний доступна онлайн — Минэкономразвития Молдовы

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Молдавские предприниматели могут получить доступ к большинству необходимых им государственных услуг в цифровом формате, утверждают в Министерстве экономического развития и цифровизации.

Источник: Sputnik.md

По информации министерства, государственные услуги для компаний на данный момент переведены в цифровой формат на 70% — из 407 услуг для предпринимателей и бизнесменов, в цифре доступны 284. В список таких услуг входят в том числе записи на прием, получение разрешений, подача заявлений и получение документов.

При этом за последний квартал Агентство электронного управления оцифровало 30 видов услуг, предлагая предпринимателям современные решения, упрощающие взаимодействие с государством. Доступ к ним можно получить быстро и из любой точки мира, через приложение EVO или портал servicii.gov.md, уверяют в министерстве.

Ранее правительство Молдовы заявило о намерении оцифровать 75% государственных услуг для компаний к концу 2025 года, что означает, что в следующие три месяца предстоит перевести в онлайн-доступ еще 22 услуги.