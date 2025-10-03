Председатель ГКНТ: в белорусском экспорте около 40% — наукоемкая продукция

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедренные в последние годы новшества позволили расширить линейку экспортных товаров и присутствие Беларуси на мировом рынке наукоемкой продукции. Сообщил в интервью журналу «Экономика Беларуси» председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков.
По итогам 2024 года до 38,1% выросла доля экспорта высокотехнологичной продукции, которая поставляется в 205 стран и регионов мира. Это 369 товарных позиций и 27 видов услуг. «Несмотря на довольно обширную географию и номенклатуру наукоемкого экспорта, — констатирует Сергей Шлычков, — более половины — продукция машиностроения, ориентированная прежде всего на российский рынок. Флагманы отрасли — БЕЛАЗ и Минский тракторный завод. Активную динамику по объему экспорта высокотехнологичной продукции демонстрирует и ОАО “ИНТЕГРАЛ” — управляющая компания одноименного холдинга».
По словам председателя ГКНТ, в нынешней пятилетке реализуются 98 инновационных проектов, из них на технологиях V и VI укладов базируется 42%, которые финансируются из инновационных фондов на льготных условиях. Завершены 48 проектов госпрограммы, 15 из них — V и VI технологических укладов. Крупнейшие — проектирование и строительство Белорусской атомной электростанции и организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла ЗАО «БНБК» — выполняют стратегическую задачу обеспечения независимости и повышения конкурентоспособности экономики.
«На очереди еще два, — уточнил Сергей Шлычков. — Один из них направлен на создание производства лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови. В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий появится новое направление биофармацевтики, которое первым в стране обеспечит выпуск фармсубстанций на основе генноинженерных технологий».
Второй проект касается эффективности медикаментозного лечения онкогематологических больных. Речь о создании опытно-промышленного производства отечественных противоопухолевых препаратов. Главный исполнитель — Институт биоорганической химии НАН Беларуси. В лечебный процесс онкологических заболеваний будет внедрена терапия нового поколения — таргетная, которая эффективнее химического и лучевого воздействия. На базе собственных научных разработок института будет создано производство импортозамещающих противоопухолевых препаратов на основе моноклональных антител.
Линейку высокотехнологичных проектов страны также пополнят производства средств зарядной инфраструктуры для электромобилей (ОАО «Витязь»), интеллектуальных автокомпонентов и систем экологического класса Евро-5, Евро-6 (ОАО «Экран»), оптоэлектронной техники на базе тепловизионных, лазерных систем с применением электронно-оптических преобразователей и высокоточных компонентов (ОАО «ММЗ имени С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга “БелОМО”), прецизионных деталей и узлов для спецоборудования (ОАО “Планар”) и др. -0-
*Полный текст читайте в журнале «Экономика Беларуси».