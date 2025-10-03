Председатель ГКНТ: в белорусском экспорте около 40% — наукоемкая продукция

По итогам 2024 года до 38,1% выросла доля экспорта высокотехнологичной продукции, которая поставляется в 205 стран и регионов мира. Это 369 товарных позиций и 27 видов услуг. «Несмотря на довольно обширную географию и номенклатуру наукоемкого экспорта, — констатирует Сергей Шлычков, — более половины — продукция машиностроения, ориентированная прежде всего на российский рынок. Флагманы отрасли — БЕЛАЗ и Минский тракторный завод. Активную динамику по объему экспорта высокотехнологичной продукции демонстрирует и ОАО “ИНТЕГРАЛ” — управляющая компания одноименного холдинга».