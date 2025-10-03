Как обезопасить себя от «банковских» мошенников, рассказали в Нацбанке

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как обезопасить себя от «банковских» мошенников, рассказал заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун в «Актуальном интервью» телеканалу «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.
По словам Андрея Картуна, в Беларуси могут пресечь львиную долю инцидентов, связанных с хищением персональных данных или с подозрительностью операций. «Но ничто не заменит бдительность самого гражданина», — подчеркнул заместитель председателя правления.
Универсальный рецепт — ни под каким предлогом не сообщать по телефону персональные данные, а также для разных целей иметь разные карты, лимиты по операциям. Андрей Картун отметил, что, по данным мировой практики, статистики, мошеннические действия в основном совершают не резиденты. Антифрод-системы и автоматизированные системы в том числе взаимодействуют с МВД, и силовые структуры тоже видят происходящие операции. «У нас количество инцидентов, которые мы “поймали”, постоянно растет», — сказал Андрей Картун.
Он назвал самые популярные и сложные виды мошенничества. Самый сложный — «инвестирование» в интернете, когда в социальных сетях граждане находят объявления о выгодных вложениях в акции белорусских или российских компаний, после которых можно получить бешеную доходность. После перехода жертвы по ссылке с ней связывается менеджер и начинает предлагать условия, а дальше происходит раскрутка. Зампред правления Нацбанка привел пример, когда мужчина, перейдя по ссылке, потерял Br100 тыс. Такие операции составляют четверть от всех.
«Вторая популярная операция, которая совершается каждый день, — звонок или сообщение “сотрудников” Национального банка с призывом задекларировать финансы под различными предлогами и с помощью различных социальных инженерий выведать персональные данные, — рассказал Андрей Картун. — Но это один вариант. Второй — появление “сотрудников” силовых структур или “работников банков”, которые уговаривают срочно перевести все сбережения, чтобы помочь родственнику или срочно перевести на “безопасный счет” все деньги, так как счету что-то угрожает. Уже даже умудряются наличные деньги выманивать у пенсионеров — именно эта категория самая уязвимая». Чтобы не стать жертвой мошенничества, лучше позвонить в банк и уточнить о проведении операций, сообщить в МВД.
Третий частый случай — покупки в интернете. Если человек заинтересовался каким-то товаром, то тут же всплывают различные ссылки с предложением, например, в два раза дешевле, чем у других продавцов. Граждане заказывают товар, оплачивают его (как правило, счета зарегистрированы за рубежом), но не получают. Эта операция тем сложна, что ее практически невозможно остановить. Деньги уже ушли.
Андрей Картун отметил, что банки совершенствуют системы безопасности. Они предлагают цифровые решения для того, чтобы защитить общество. «Но и мошенники не стоят на месте. Самое главное здесь, конечно, бдительность самого гражданина», — отметил Андрей Картун.