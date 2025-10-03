Как обезопасить себя от «банковских» мошенников, рассказали в Нацбанке

«Вторая популярная операция, которая совершается каждый день, — звонок или сообщение “сотрудников” Национального банка с призывом задекларировать финансы под различными предлогами и с помощью различных социальных инженерий выведать персональные данные, — рассказал Андрей Картун. — Но это один вариант. Второй — появление “сотрудников” силовых структур или “работников банков”, которые уговаривают срочно перевести все сбережения, чтобы помочь родственнику или срочно перевести на “безопасный счет” все деньги, так как счету что-то угрожает. Уже даже умудряются наличные деньги выманивать у пенсионеров — именно эта категория самая уязвимая». Чтобы не стать жертвой мошенничества, лучше позвонить в банк и уточнить о проведении операций, сообщить в МВД.