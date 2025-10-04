Ричмонд
Нацбанк озвучил курс доллара и курс евро на 4 октября

Нацбанк Беларуси определил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 4 октября, субботу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке установили курсы валют на 4 октября, субботу. Так курс евро, курс доллара, а также курс российского рубля остались в значениях, установленных перед выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На субботу, 4 октября, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9887 белорусского рубля, 1 евро — 3,5132 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6865 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 3 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались прежними в субботу, 4 октября.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко запретил отчуждать сельскохозяйственные земли и лес под строительство: «Ни в коем случае».

