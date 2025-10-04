Ричмонд
Китай предложил США инвестиции на триллион долларов

В начале года Китай обозначил готовность вложить в экономику США сумму порядка одного триллиона долларов.

Источник: Аргументы и факты

Китайские власти добиваются от администрации президента США Дональда Трампа смягчения ограничений, касающихся сделок, подпадающих под критерии национальной безопасности. Взамен Пекин предложил масштабный инвестиционный пакет, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, китайская сторона настаивает на пересмотре барьеров, препятствующих реализации сделок в американской юрисдикции. Взамен Вашингтону обещан приток значительных капиталовложений, что, по мнению Пекина, способно оживить экономическое сотрудничество двух стран.

Как уточнил один из собеседников агентства, ещё в начале текущего года Китай обозначил готовность вложить в экономику США сумму порядка одного триллиона долларов при условии отмены соответствующих ограничительных мер.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином через четыре недели.

