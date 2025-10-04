Ричмонд
СВО
Перспективы увеличения речных грузоперевозок обсудили в Хабаровском крае

В регион с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ Николай Патрушев.

Источник: Без источника

Перспективы увеличения грузоперевозок речным транспортом по Амуру, а также состояние и планы развития морских портов региона обсудили глава края Дмитрий Демешин и помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, который приехал в регион с рабочим визитом. Также на встрече рассмотрели вопросы, касающиеся Хабаровского судостроительного завода, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня».

— Мы настаиваем на передаче Хабаровского судостроительного завода в собственность Хабаровского края. Обсудили вопросы загрузки завода заказами. Для этого нужна программа развития Амура, чтобы пассажирские и грузовые суда на системной основе вновь ходили по нашей великой реке, — рассказал глава региона Дмитрий Демешин.

Помимо этого, делегация посетила Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Предприятие работает со стопроцентной загрузкой. Здесь строятся серии многоцелевых сторожевых кораблей — корветов, а также малых ракетных кораблей класса «Каракурт» в рамках контракта с министерством обороны РФ, продолжается возведение большого плавучего транспортного дока «Амур». Он предназначен для транспортировки заказов по Амуру и морскому пути на сдаточную базу предприятия во Владивосток.

Также делегации представили новый док-понтон «Амурец», предназначенный для вывода строящихся заказов из стапельного цеха и перевода их к достроечному пирсу предприятия. Его построили амурские корабелы для собственных нужд в рамках специальной доковой программы.

