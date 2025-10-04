Перспективы увеличения речных грузоперевозок обсудили в Хабаровском крае

Помимо этого, делегация посетила Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Предприятие работает со стопроцентной загрузкой. Здесь строятся серии многоцелевых сторожевых кораблей — корветов, а также малых ракетных кораблей класса «Каракурт» в рамках контракта с министерством обороны РФ, продолжается возведение большого плавучего транспортного дока «Амур». Он предназначен для транспортировки заказов по Амуру и морскому пути на сдаточную базу предприятия во Владивосток.