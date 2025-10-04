Эксперт объяснил, зачем банки массово обнуляют лимиты по кредиткам

Если ПДН варьируется от 50 до 80%, банк может выдать некоторое количество кредитных продуктов, заявил Мехтиев.
Массовое снижение лимитов по кредитным картам обусловлено ужесточением требований к максимально допустимой долговой нагрузке (ПДН). Об этом сообщил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Он пояснил, что при превышении показателя долговой нагрузки уровня 80% у банков практически отсутствует возможность предоставлять новые кредиты. Если же значение данного коэффициента находится в диапазоне от 50 до 80%, финансовые организации сохраняют некоторую гибкость в выдаче кредитных продуктов.
«Банк России использует для ограничения роста долговой нагрузки и т.н. макропруденциальные надбавки, когда банки замораживают дополнительный капитал по кредитным продуктам, у которых высокий уровень полной стоимости кредита. Даже неиспользованные лимиты по кредитным картам учитываются при расчете долговой нагрузки и тем самым увеличивают требования к капиталу банка», — заявил Мехтиев для агентства «Прайм».
Внимание банков также распространяется на тех держателей карт, которые ограничиваются использованием льготного периода или вовсе не совершают операций по карте. Как отмечает Эльман Мехтиев, кредитные организации анализируют не только доходы и расходы каждого клиента, но и оценивают разницу между упущенной выгодой и реальной стоимостью капитала. В случае неудовлетворительных условий специалист рекомендует рассмотреть другой банк.
Ранее сообщалось, что российские банки начали массово обнулять кредитные лимиты по картам клиентов. Такая практика вызвала волну обращений от граждан. Организации объясняют меры снижением долговой нагрузки заемщиков. Также это нужно для того, чтобы избежать увеличения резервов и соблюсти требования ЦБ РФ. Иногда уведомления об изменении условий поступали клиентам уже после блокировки лимитов, передает MK.RU.