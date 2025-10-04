Эксперт объяснил, зачем банки массово обнуляют лимиты по кредиткам

Внимание банков также распространяется на тех держателей карт, которые ограничиваются использованием льготного периода или вовсе не совершают операций по карте. Как отмечает Эльман Мехтиев, кредитные организации анализируют не только доходы и расходы каждого клиента, но и оценивают разницу между упущенной выгодой и реальной стоимостью капитала. В случае неудовлетворительных условий специалист рекомендует рассмотреть другой банк.