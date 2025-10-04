На берегу Маны появится всесезонный экоотель

Проект предполагает создание загородного отеля для семейного и событийного отдыха с качественным сервисом по программе «всё включено» и спа-услугами. Новый экоотель разместят в живописном месте, недалеко от туристических точек притяжения: Красноярской ГЭС, горнолыжного комплекса «Дивный», Мемориального комплекса В. П. Астафьева в Овсянке. Для любителей активного отдыха будет организован прокат спортивного инвентаря и разработаны маршруты для пеших и водных прогулок, рассказали в Корпорации.