Банки снижают лимиты по кредиткам, а карты блокируются: что это такое, какие организации применили это и зачем

Массовое снижение лимитов по кредитным картам обусловлено ужесточением требований к максимальной ПДН.
Гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев сообщил, что массовое сокращение лимитов по кредитным картам связано с ужесточением критериев по максимально допустимой долговой нагрузке (ПДН). При превышении уровня долговой нагрузки в 80% банки практически лишаются возможности предоставлять новые кредиты. Если же коэффициент ПДН находится в диапазоне от 50 до 80%, финансовые учреждения сохраняют определенную свободу в выдаче кредитных продуктов.
Банк России применяет так называемые макропруденциальные надбавки для сдерживания роста долговой нагрузки — в рамках этого банки вынуждены резервировать дополнительный капитал по кредитам с высокой полной стоимостью. Особое внимание банки уделяют и тем владельцам карт, которые используют исключительно льготный период либо вовсе не проводят операции по карте. Что такое обнуление кредитных лимитов, зачем и какие банки это делают — в материале URA.RU.
Лимит по кредитной карте — что это такое.
При получении кредитной карты клиенту становится доступна определенная сумма средств — так называемый кредитный лимит. Эти средства являются собственностью банка, однако держателю карты предоставляется право пользоваться ими в соответствии с условиями заключенного договора. Клиент вправе расходовать выделенные средства, однако впоследствии он обязан вернуть их на счет.
Иными словами, кредитный лимит представляет собой установленную банком сумму, которую клиент может временно использовать. В процессе оформления и эксплуатации кредитной карты используются следующие понятия:
Максимальный лимит — наибольшая сумма, которую банк теоретически готов предоставить клиенту;Одобренный лимит — размер лимита, установленный банком с учетом оценки платежеспособности клиента;Доступный лимит — сумма, которой держатель карты может воспользоваться на данный момент.
Разница между кредитом и кредитным лимитом на карте.
Кредит выдается на разовую выдачу средств: после получения одобрения клиент использует предоставленную сумму, возвращает долг, после чего договор считается завершенным. В случае кредитного лимита, предоставляемого, например, по кредитной карте, заемщик может неоднократно пользоваться средствами в пределах установленной суммы. После погашения задолженности лимит восстанавливается, и клиент вновь получает возможность расходовать те же средства на протяжении всего срока действия договора.
Таким образом, кредитный лимит представляет собой возобновляемую кредитную линию для физических лиц. При этом обычный кредит предусматривает использование средств однократно.
Какие банки уменьшили кредитные лимиты.
Подобные меры принимаются кредитными организациями для снижения долговой нагрузки на клиентов и минимизации необходимости формирования крупных резервов, а также для соблюдения нормативных требований Центрального банка. Этот тренд подтверждают аналитики Freedom Finance Global и специалисты инвестиционной компании «Риком-Траст» в разговоре с «Известиями».
Особенно большое количество жалоб на обнуление кредитных лимитов поступает в адрес «Ренессанс Банка» — это подтверждается отзывами на Народном рейтинге портала «Банки.ру». Среди обратившихся — клиенты, ранее не допускавшие просрочек по платежам и всегда использовавшие льготный период. Представители банка подчеркивают, что учреждение вправе в одностороннем порядке пересматривать и снижать лимиты по кредитным картам.
В начале осени текущего года клиенты «Почта Банка» массово получили уведомления об аннулировании кредитных лимитов. Им направлялись СМС-сообщения с предупреждением о предстоящем обнулении лимита с 9 сентября и предложением оформить карту ВТБ для перевода задолженности, поскольку объединение организаций запланировано на 2026 год. Однако оформить новую карту удавалось не всем.
Проблема затронула и пользователей ВТБ. У некоторые держателей кредиток, соблюдавших условия пользования, суммы лимитов были уменьшены до нуля или до размера текущей задолженности сразу по нескольким картам. При этом предварительных уведомлений, разъяснений или возможности подготовиться клиенты не получали. В ряде случаев СМС-уведомления поступали уже после изменения условий, из-за этого россияне не могли оплачивать товары с помощью карт. На обращения представители банка отвечают, что не комментируют принятые решения, ссылаясь на регулярную корректировку лимитов.
Один из клиентов ВТБ с премиальным статусом сообщил, что владел двумя кредитными картами с лимитами 150 и 250 тысяч рублей соответственно. Во время отпуска банк неожиданно обнулил оба лимита, оставив доступными только средства на сумму задолженности в 72 тысячи рублей. По словам сотрудников ВТБ, решение было принято автоматически для снижения долговой нагрузки, и повлиять на него невозможно.
Пересмотр лимита возможен только спустя 90 дней. При этом для восстановления доступа к средствам требуется личное обращение в отделение банка с паспортом и заполнение соответствующего заявления.
Почему снижается кредитный лимит.
В пресс-службе банка «Новиком» сообщили, что кредитные организации могут снижать лимиты по картам для корректировки финансовых показателей и уменьшения объема резервов — средств, которые не используются в обороте. Такой шаг направлен на снижение вероятности нехватки ликвидности в случае увеличения просроченных платежей, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В ответ на рост просроченной задолженности по ранее выданным кредитам банки усиливают свою риск-политику. Кроме того, как отметил Эльман Мехтиев, люди с высоким уровнем финансовой грамотности чаще остальных пользуются кредитными картами и, как правило, полностью погашают задолженность в течение льготного периода, не выплачивая процентов. Таким образом, они эффективно распоряжаются своими финансами.
Складывается ситуация, при которой для таких клиентов банк фактически предоставляет заемные средства бесплатно, без процентов. Финансовые организации привлекают ресурсы на рынке в среднем по ставке около 14% годовых, в том числе за счет вкладов. Так, для банков наличие клиентов с высокой финансовой грамотностью и без просрочек становится экономически невыгодным.
По мнению начальника аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олега Абелева, определенная категория клиентов может приносить банкам убытки — по их кредитным картам часто устанавливаются повышенные ставки кешбэка. Обслуживание таких клиентов зачастую оказывается для банков нерентабельным. Одновременно финансовые учреждения открыто заявляют о ужесточении подхода к тем клиентам, которые пользуются кредитными картами исключительно в течение льготного периода. Как сообщил зампредседателя правления банка «Уралсиб» Станислав Тывес, для такой категории держателей кредиток могут быть заблокированы операции по расходам и снижены кредитные лимиты, определяющие максимальный размер задолженности.
В то же время, по мнению аналитика Владимира Чернова, в первую очередь под сокращение или обнуление лимитов могут попасть владельцы кредитных карт с нестабильными доходами, значительной долговой нагрузкой, частыми снятиями наличных или с резко снизившимися доходами. Для банков такие лица представляют наибольший риск невозврата выданных средств. Чернов также полагает, что ужесточенные условия сохранятся, пока ключевая ставка не будет снижена. Существенное влияние окажут и возможные изменения регуляторных лимитов ЦБ РФ на выдачу ссуд заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки — если требования станут строже, банки будут активнее сокращать лимиты.
Кто попал под кредитный удар.
Под подобные меры попали клиенты таких банков, как ВТБ, «Почта Банк» и «Ренессанс Банк». Владельцы кредитных карт отмечают, что корректировки лимитов происходят неожиданно, без предварительного уведомления и разъяснения причин со стороны организаций. Иногда после обнуления лимита блокируется и сама карта, несмотря на то, что заемщики своевременно выполняли все обязательства.
Особенно часто с подобными ограничениями сталкиваются те клиенты, которые активно используют кредитки, однако строго придерживаются условий льготного периода, полностью погашая долг до начисления процентов. По словам генерального Эльмана Мехтиева, такие заемщики фактически пользуются средствами банка безвозмездно, тогда как сами кредитные организации привлекают ресурсы на финансовом рынке по достаточно высокой ставке.