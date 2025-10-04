Банки снижают лимиты по кредиткам, а карты блокируются: что это такое, какие организации применили это и зачем

В пресс-службе банка «Новиком» сообщили, что кредитные организации могут снижать лимиты по картам для корректировки финансовых показателей и уменьшения объема резервов — средств, которые не используются в обороте. Такой шаг направлен на снижение вероятности нехватки ликвидности в случае увеличения просроченных платежей, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В ответ на рост просроченной задолженности по ранее выданным кредитам банки усиливают свою риск-политику. Кроме того, как отметил Эльман Мехтиев, люди с высоким уровнем финансовой грамотности чаще остальных пользуются кредитными картами и, как правило, полностью погашают задолженность в течение льготного периода, не выплачивая процентов. Таким образом, они эффективно распоряжаются своими финансами.