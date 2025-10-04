Аналитик предсказал, какая судьба уготована рублю в октябре

Курс рубля укрепился на неделе из-за пересмотра ожиданий по ключевой ставке и ослабления доллара на мировых рынках, но есть большая вероятность, что ситуация может измениться уже к середине осени — рубль упадет. Такого прогноза придерживается руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. В качестве причины он выделил снижение цен на нефть в мире, санкции и повышенный спрос на другую валюту.