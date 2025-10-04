В Хабаровске пройдет форум отельеров со всей страны

Отдельное внимание будет уделено региональной специфике — развитию китайского туристического направления и культурным особенностям Хабаровского края. Участники форума смогут посетить мастер-классы по рекламе и целеполаганию, а также стратегическую сессию «Ключ против Цифры», где сравнят классические и инновационные подходы в гостиничном деле.