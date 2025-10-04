В Хабаровске пройдет форум отельеров со всей страны

В Хабаровске 9 и 10 октября состоится третий Дальневосточный форум отельеров. Участниками станут более 100 представителей гостиничной индустрии Дальнего Востока и других регионов России. На мероприятие приедут представители сетевых отелей и крупных управляющих компаний, сообщает пресс-служба правительства края.
В центре обсуждения окажутся новые технологии управления: от цифровизации и автоматизации процессов до маркетинга следующего поколения. Эксперты расскажут о внедрении облачных сервисов, построении IT-архитектуры отеля, применении чат-ботов и цифровых инструментов для повышения качества сервиса.
Отдельное внимание будет уделено региональной специфике — развитию китайского туристического направления и культурным особенностям Хабаровского края. Участники форума смогут посетить мастер-классы по рекламе и целеполаганию, а также стратегическую сессию «Ключ против Цифры», где сравнят классические и инновационные подходы в гостиничном деле.
Организаторами форума выступили Хабаровская ассоциация отельеров, минтуризма края, администрация города и Тихоокеанский государственный университет.