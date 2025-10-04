В Татарстане закупят лекарство от рака на 33,4 млн рублей

«Бевацизумаб» применяется при лечении различных видов злокачественных опухолей. Среди показаний — метастатический колоректальный рак, рак молочной железы, немелкоклеточный рак лёгкого, почечно-клеточный рак, глиобластома, эпителиальный рак яичника и маточной трубы, а также рак шейки матки. Препарат используется как в комбинации с химиотерапией и лучевой терапией, так и в монотерапии при прогрессировании заболевания.