В Крыму снижаются запасы воды

«Фактический объем наполнения водохранилищ естественного стока (по итогам сентября — ред.) состоял из 75 миллионов кубометров. В прошлом году было 125 млн кубометров, в 2023-м — 160 млн кубометров, в 2022-м — 184 млн кубометров, а за 2021-й год было 124 млн “кубов”. При этом, в 2020-м году, который считается маловодным, объем наполнения на начало октября составлял 57 млн кубометров. В настоящее время, на октябрь, объем наполнения такой же, как в 2020 году был 1 сентября», — рассказали эксперты.