В Крыму снижаются запасы воды

«Фактический объем наполнения водохранилищ естественного стока (по итогам сентября — ред.) состоял из 75 миллионов кубометров. В прошлом году было 125 млн кубометров, в 2023-м — 160 млн кубометров, в 2022-м — 184 млн кубометров, а за 2021-й год было 124 млн “кубов”. При этом, в 2020-м году, который считается маловодным, объем наполнения на начало октября составлял 57 млн кубометров. В настоящее время, на октябрь, объем наполнения такой же, как в 2020 году был 1 сентября», — рассказали эксперты.
По их словам, если в 2024, 2023 и 2022 годах за сентябрь в Крыму потребляли порядка 17−18 млн кубометров из водохранилищ естественного стока, то в этом году — 11 млн «кубов». Возможно, крымчане стали экономнее расходовать водные ресурсы.
При этом, относительно предыдущего засушливого периода уже достаточно активно работают подземные водоносные горизонты, которые только на город Симферополь подают 50 тысяч «кубов» воды в сутки, благодаря чему экономится ресурс поверхностных водных источников.
«Изобильненское водохранилище наполнено сейчас на 24%. Там имеется три миллиона кубометров воды, и на 2,5 месяца воды хватит. А в течение этого периода могут начать работать местные источники. Так, нам сообщали, уже Джур-Джур начал работать оттуда возможно переброска (воды — ред.) частично на Алушту, что снизит нагрузку на само Изобильненское водохранилище», — сообщили эксперты.
Говоря о Партизанском водохранилище, специалисты признали, что оно в этом году совсем показывает маленький приток, и уже который месяц там нет притока совсем. За сентябрь убыль 1,2 млн «кубов» воды.
Также гости студии предупредили, что это только начало маловодного периода. В Крыму предыдущий засушливый период был в 2019-м, 2020-м и 2021-м годах. Соответственно, с высокой долей вероятности, текущий год, а также два последующих года будут вододефицитными.
«Пора задуматься о влиянии антропогенной деятельности на объемы воды, попадающие в наши водозаборы. И, соответственно, развивать наши территории и хозяйственную деятельность таким образом, чтобы соответствовать тем объемам воды, которые у нас на территории имеются в среднесрочной перспективе», — считают собеседники.
При этом, эксперты отметили, что недавно прошедшие дожди лишь незначительно увеличили приток в водохранилища, поскольку осадки распределялись неравномерно из-за отсутствия озеленения и многорядных лесополос.
«Любая застройка изменяет характер зеленого покрытия, которое впитывает воду Да, есть эксплуатационные службы, которые пытаются решать эксплуатационные задачи, но никакого заказа в сторону науки с тем, чтобы продумать некие стратегические решения, и на постоянном уровне эти решения внедрять, чтобы минимизировать влияние урбанизирующей деятельности и антропогенной деятельности на природу, не происходит», — досадуют эксперты.
В августе сообщалось, что водохранилища естественного стока в Крыму накопили 86 млн кубометров воды, что почти вдвое меньше аналогичного показателя прошлого года и соответствует всем характерным для начала маловодного периода тенденциям.
Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды, заявлял ранее Копачевский. По его мнению, на полуострове необходимо совершенствовать не только единую схему водоснабжения, но и разрабатывать систему комплексного использования и охраны водных объектов.