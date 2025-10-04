Срочно пенсионерам: январскую пенсию увеличат на 7,6% и выдадут в декабре

Вместо двухэтапного повышения в феврале и апреле, с нового года пенсии будут увеличены единоразово на 7,6%. Это приведет к тому, что многие россияне увидят прибавку на своих счетах ещё в конце будущего года.
Повышенную пенсию некоторые получат раньше: не в феврале, а в декабре. Об этом рассказал глава думского комитета Ярослав Нилов.
По его словам, правительство решило перенести индексацию пенсий в 2026 году с 1 февраля на 1 января. А увеличение планируется серьезное — сразу на 7,6%.
Однако из-за долгих новогодних каникул — напомним, они продлятся до 11 января — те, кому пенсия приходит в первые числа месяца, получат её досрочно: ещё в декабре. И эта выплата будет уже с учетом полной индексации. Это касается всех пенсионеров, в том числе и тех, кто продолжает работать.
Изначально на 2026 год планировалось два повышения пенсий: одно в феврале, а другое в апреле. Но сейчас от этой схемы решили временно отказаться и провести одно, но более существенное увеличение в начале года. Это решение уже заложили в проект бюджета.