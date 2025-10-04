Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На омском Левобережье откроется хинкальная Аркадия Новикова

Точная дата открытия заведения не сообщается.

Источник: Om1 Омск

В омском ТЦ «Асгард», который располагается на улице 70 лет Октября, готовится к открытию ресторан PRO.Хинкали by Novikov — проект известного предпринимателя Аркадия Новикова. На официальном сайте компании указано, что открытие ресторана в Омске состоится в ближайшее время, однако точная дата запуска пока не сообщается.

Сеть ресторанов Аркадия Новикова представлена более чем в 10 городах России, преимущественно в европейской части, а также в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В меню PRO.Хинкали будут представлены традиционные блюда грузинской кухни.

Стоит отметить, что это уже второй проект Новикова в Омске, который будет работать по франшизе. Сейчас также готовится открытие «Сыроварни», для которой уже найдена площадка на улице Гагарина.