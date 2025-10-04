На омском Левобережье откроется хинкальная Аркадия Новикова

В омском ТЦ «Асгард», который располагается на улице 70 лет Октября, готовится к открытию ресторан PRO.Хинкали by Novikov — проект известного предпринимателя Аркадия Новикова. На официальном сайте компании указано, что открытие ресторана в Омске состоится в ближайшее время, однако точная дата запуска пока не сообщается.
Сеть ресторанов Аркадия Новикова представлена более чем в 10 городах России, преимущественно в европейской части, а также в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В меню PRO.Хинкали будут представлены традиционные блюда грузинской кухни.
Стоит отметить, что это уже второй проект Новикова в Омске, который будет работать по франшизе. Сейчас также готовится открытие «Сыроварни», для которой уже найдена площадка на улице Гагарина.