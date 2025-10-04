Закон о банках закладывает фундамент для развития финансовой системы

Одним из центральных блоков стал вопрос цифровизации. Сегодня цифровые технологии уже не просто инструмент, а основа функционирования банковской системы. Именно поэтому в новом Законе впервые вводится правовой режим для цифровых финансовых активов (ЦФА) — так называемых токенизированных финансовых инструментов. Предусмотрено три вида ЦФА: стейблкоины, которые обеспечены деньгами; обеспеченные цифровые активы, выпускаемые под конкретный базовый актив; а также финансовые инструменты в цифровой форме — акции, облигации и другие ценные бумаги в формате токенов. Такие активы приравниваются к финансовым инструментам и регулируются наравне с классическими — с обязательной регистрацией платформ, надзором за операциями, требованиями к внутреннему контролю, раскрытию информации и защите инвесторов.