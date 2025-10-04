В Омске за 592 миллиона продают бывшее здание «Сбера»

В Омске на продажу выставлен бизнес-центр возле парка «Вокруг Света» за 592 млн рублей. Здание площадью 5 202 кв. м представляет собой шестиэтажный комплекс с подвалом, построенный в 2000 году по проекту турецкой компании для Сбербанка.