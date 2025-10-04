В Омске за 592 миллиона продают бывшее здание «Сбера»

В Омске на продажу выставлен бизнес-центр возле парка «Вокруг Света» за 592 млн рублей. Здание площадью 5 202 кв. м представляет собой шестиэтажный комплекс с подвалом, построенный в 2000 году по проекту турецкой компании для Сбербанка.
Как сообщается на сайте «Авито», в собственности продающегося объекта также находится земельный участок площадью 6 565 кв. м и трансформаторная подстанция мощностью 560 кВт.
На текущий момент в бизнес-центре располагаются 12 арендаторов. Договоры аренды предусматривают ежегодную индексацию ставок до 10%, что даёт большие перспективы для дальнейшего развития бизнеса. Среди арендаторов — кофейня Skuratov, служба доставки «Самокат», магазин спортивного питания DFS и клиника «Бьюти Терем».
Внутри здания расположены четыре лифта, в том числе грузовой, а также две лестницы. Для обеспечения безопасности установлены системы пожарной и охранной сигнализации, а также видеонаблюдение.