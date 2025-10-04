Ричмонд
Аналитики раскрыли омичам самые высокооплачиваемые отрасли

Транспорт и логистика возглавили рейтинг.

Транспорт и логистика возглавили рейтинг отраслей с самыми привлекательными зарплатами для новичков. По данным за третий квартал, здесь предлагают в среднем 96,6 тысячи рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные платформ «Работа.ру» и «СберПодбор».

На втором месте расположились строительство и недвижимость с 94,4 тысячи рублей, а на третьем — производство и агропром, где готовы платить около 91,6 тысячи рублей.

При этом строительная отрасль впервые за год уступила лидерство по количеству вакансий, их число сократилось. Самыми же быстрорастущими по уровню зарплат стали IT-сфера, маркетинг и финансы, где предложения выросли более чем на 14% за год.

Аналитики подчёркивают, что такие «аппетитные» цифры в объявлениях чаще всего ориентированы именно на начинающих специалистов и не являются средней температурой по больнице.