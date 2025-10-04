Ричмонд
Бензин в Крыму есть на 69 АЗС — где можно заправиться

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. Приобрести бензин в Крыму в субботу утром можно на 69 автозаправочных станциях. Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.

Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке региона совместно с федеральным центром утвержден поэтапный план.

«С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет», — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Как заявил накануне глава Крыма Сергей Аксенов, к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.

Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.

