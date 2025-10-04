Какой транспорт будет запрещено ввозить в Казахстан с 20 октября

легковые автомобили, кроме тех, которые предназначены для медицинских целей, внедорожные транспортные средства (квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы, исключая гоночные автомобили), мотоциклы, мопеды и мотороллеры, а также легкие грузовики и микроавтобусы — автомобили для перевозки до 12 человек, включая водителя, и грузовые транспортные средства с полной массой до пяти тонн, за исключением специализированных машин для перевозки высокорадиоактивных материалов.