Минсельхозпрод установил предельные цены на овощи из стабфондов

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Министерство сельского хозяйства и продовольствия установило предельные максимальные отпускные цены на плодоовощную продукцию из стабилизационных фондов, соответствующее постановление было опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Данным документом предусмотрены максимальные цены на некоторые овощи и яблоки, реализуемые производителями юрлицам при выполнении договоров поставки из стабфондов.

Так, стоимость картофеля (без учета расходов по хранению) закреплена на уровне 63 копеек за кило, свеклы — 66 копеек, моркови — 75 копеек, белокочанной капусты — 94 копейки, репчатого лука — 1 рубль, свежих яблок — 2,6 рубля. Цены на эти позиции с учетом расходов по доставке выше на несколько копеек.

С учетом расходов по хранению картошка будет стоить 68 копеек за килограмм, свекла — 74, морковь — 86, капуста — 1,03 рубля, лук — 1,07 рубля, яблоки — 3,05 рубля.

Ранее МАРТ ограничил розничные цены на базовый набор овощей, которые будут поступать в магазины в рамках госзаказа. По документу, килограмм картофеля в рознице не должен быть дороже 1,07 рубля, свеклы — не дороже 1,17 рубля, моркови — 1,35 рубля, капусты — 1,62 рубля, лука — 1,68 рубля, яблок — 4,8 рубля.