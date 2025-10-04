Минсельхозпрод установил предельные цены на овощи из стабфондов

Данным документом предусмотрены максимальные цены на некоторые овощи и яблоки, реализуемые производителями юрлицам при выполнении договоров поставки из стабфондов.
Так, стоимость картофеля (без учета расходов по хранению) закреплена на уровне 63 копеек за кило, свеклы — 66 копеек, моркови — 75 копеек, белокочанной капусты — 94 копейки, репчатого лука — 1 рубль, свежих яблок — 2,6 рубля. Цены на эти позиции с учетом расходов по доставке выше на несколько копеек.
С учетом расходов по хранению картошка будет стоить 68 копеек за килограмм, свекла — 74, морковь — 86, капуста — 1,03 рубля, лук — 1,07 рубля, яблоки — 3,05 рубля.
Ранее МАРТ ограничил розничные цены на базовый набор овощей, которые будут поступать в магазины в рамках госзаказа. По документу, килограмм картофеля в рознице не должен быть дороже 1,07 рубля, свеклы — не дороже 1,17 рубля, моркови — 1,35 рубля, капусты — 1,62 рубля, лука — 1,68 рубля, яблок — 4,8 рубля.