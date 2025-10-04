В Перми завершился ремонт улицы в центре города

На участке улицы Решетникова между улицами Ленина и Екатерининской завершен ремонт. Как рассказали в министерстве транспорта Пермского края, ранее здесь растрескался асфальт на проезжей части и разрушились бордюры. Требовали ремонта и пешеходные тротуары.