Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми завершился ремонт улицы в центре города

На улице Решетникова обновили проезжую часть и тротуары.

Источник: Минтранс Пермского края

На участке улицы Решетникова между улицами Ленина и Екатерининской завершен ремонт. Как рассказали в министерстве транспорта Пермского края, ранее здесь растрескался асфальт на проезжей части и разрушились бордюры. Требовали ремонта и пешеходные тротуары.

Эта небольшая улочка важна тем, что на ней расположены корпуса больницы № 2, школа, колледж и детский сад.

В рамках ремонта на улице Решетникова дорожники обновили проезжую часть и тротуары, заменили бортовой камень, обновили газоны.

Гарантия на все работы составила 5 лет.