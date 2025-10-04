В Перми завершился ремонт улицы в центре города

На участке улицы Решетникова между улицами Ленина и Екатерининской завершен ремонт. Как рассказали в министерстве транспорта Пермского края, ранее здесь растрескался асфальт на проезжей части и разрушились бордюры. Требовали ремонта и пешеходные тротуары.
Эта небольшая улочка важна тем, что на ней расположены корпуса больницы № 2, школа, колледж и детский сад.
В рамках ремонта на улице Решетникова дорожники обновили проезжую часть и тротуары, заменили бортовой камень, обновили газоны.
Гарантия на все работы составила 5 лет.