Узбекистан и Саудовская Аравия готовятся к первому форуму женщин-предпринимателей

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Нодира Шотурсунова провела онлайн-встречу с советником председателя Торгово-промышленной палаты Джидды Султаном аль-Хамидом, сообщает ИА «Дунё».
Стороны обсудили вопросы организации первого форума «Женщины-предприниматели Узбекистана и Саудовской Аравии» в Джидде.
В начале встречи Шотурсунова отметила, что женщины-предприниматели вносят достойный вклад в привлечение иностранных инвестиций в Узбекистан, повышение экспортного потенциала республики, внедрение новых технологий и научных достижений, а также создание новых рабочих мест.
Султан Аль-Хамид сообщил, что саудовская сторона тщательно готовится к этому мероприятию, и заявил, что оно пройдет в духе сотрудничества и с учетом всех предложений Узбекистана.
«Достигнута договоренность о том, что данный форум будет организован между женщинами-предпринимателями двух стран, успешно работающими в сферах ремесленничества, швейной и текстильной промышленности, дизайнерской моды, ювелирного дела, гостиничного и туристического бизнеса, пищевой промышленности и кулинарии», — говорится в сообщении.
Стороны также договорились включить в программу мероприятия встречи деловых женщин в формате B2B, мастер-классы, демонстрацию национальной и современной женской одежды, а также выставку произведенной продукции.
В завершение встречи стороны поддержали предложение об организации ознакомительного онлайн-диалога между узбекскими и саудовскими деловыми женщинами, который станет первым шагом к сотрудничеству.