Узбекистан и Саудовская Аравия готовятся к первому форуму женщин-предпринимателей

«Достигнута договоренность о том, что данный форум будет организован между женщинами-предпринимателями двух стран, успешно работающими в сферах ремесленничества, швейной и текстильной промышленности, дизайнерской моды, ювелирного дела, гостиничного и туристического бизнеса, пищевой промышленности и кулинарии», — говорится в сообщении.