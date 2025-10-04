Уральский девелопер «Практика» претендовал в Перми на два проекта КРТ

Несмотря на проигрыш в торгах на право реновации территории Автовокзала, группа «Практика» все же сумела получить другой земельный актив для освоения в Перми. Компания недавно выиграла аукцион на право КРТ в микрорайоне Авиагородок и на ул. Чайковского. За этот лот застройщик оказался готов заплатить сумму в 258 млн руб. Согласно электронному протоколу аукциона, за право реновации территории в микрорайоне Авиагородок и на ул. Чайковского, помимо свердловской «Практики», боролись пермские СГ «Развитие» (ООО СЗ «Интер-Инвест-Строй»), «СтройПанельКомплект» (ООО СЗ «СПК — Куйбышева») и кировская компания «Железно» (ООО СЗ «Железно 4»).