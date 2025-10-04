Ричмонд
Омичам дважды за год проиндексируют пенсии

Изменения отражены в проекте федерального бюджета.

Источник: Om1 Омск

В 2027 году в России планируют дважды проиндексировать пенсии. С 1 февраля страховая часть пенсии будет увеличена на 4%, а с 1 апреля — ещё на 3,4%. Эти изменения отражены в проекте федерального бюджета, который правительство внесло в Госдуму 29 сентября, сообщает РИА «Новости».

Также двойная индексация предусмотрена на 2028 год: пенсия будет увеличена сначала на 4%, а затем на 3,8%.

Кроме того, обсуждается возможность увеличения пенсионных выплат в регионах. Речь идёт о региональных социальных добавках, но точный размер этих доплат пока не раскрыт.