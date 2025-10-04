Полеты дважды в неделю: еще одна компания заявила о запуске авиарейсов из Челябинска в Краснодар

Согласно расписанию, самолеты будут вылетать из челябинского аэропорта по четвергам в 8:00 и по воскресеньям в 12:00. Путешествие на лайнере Airbus займет чуть менее четырех часов, а посадка в Краснодаре запланирована в 9:55 и 13:55 по местному времени. Уже открыта продажа билетов. Стартовая цена составляет почти от 8 тысяч рублей. Билет в бизнес-класс обойдется в 54 642 рубля.