Полеты дважды в неделю: еще одна компания заявила о запуске авиарейсов из Челябинска в Краснодар

Авиасообщение между Челябинском и Краснодаром, прерванное несколько лет назад, активно восстанавливается. К уже анонсированному еженедельному рейсу от авиакомпании NordStar добавляется второй перевозчик. «Уральские авиалинии» с 26 октября запустят полеты по этому направлению дважды в неделю.
Согласно расписанию, самолеты будут вылетать из челябинского аэропорта по четвергам в 8:00 и по воскресеньям в 12:00. Путешествие на лайнере Airbus займет чуть менее четырех часов, а посадка в Краснодаре запланирована в 9:55 и 13:55 по местному времени. Уже открыта продажа билетов. Стартовая цена составляет почти от 8 тысяч рублей. Билет в бизнес-класс обойдется в 54 642 рубля.
Возобновление регулярного сообщения стало возможно после открытия Краснодарского аэропорта «Пашковский», который был закрыт для гражданских рейсов с февраля 2022 года из-за ограничений в приграничной зоне. Его первое тестовое открытие для коммерческих перевозок состоялось 11 сентября 2025 года, что позволило авиакомпаниям вновь начать выполнение рейсов на курорты Кубани.