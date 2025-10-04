Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полеты дважды в неделю: еще одна компания заявила о запуске авиарейсов из Челябинска в Краснодар

Из Челябинска в Краснодар запустят первые прямые авиарейсы уже в октябре.

Источник: Комсомольская правда

Авиасообщение между Челябинском и Краснодаром, прерванное несколько лет назад, активно восстанавливается. К уже анонсированному еженедельному рейсу от авиакомпании NordStar добавляется второй перевозчик. «Уральские авиалинии» с 26 октября запустят полеты по этому направлению дважды в неделю.

Согласно расписанию, самолеты будут вылетать из челябинского аэропорта по четвергам в 8:00 и по воскресеньям в 12:00. Путешествие на лайнере Airbus займет чуть менее четырех часов, а посадка в Краснодаре запланирована в 9:55 и 13:55 по местному времени. Уже открыта продажа билетов. Стартовая цена составляет почти от 8 тысяч рублей. Билет в бизнес-класс обойдется в 54 642 рубля.

Возобновление регулярного сообщения стало возможно после открытия Краснодарского аэропорта «Пашковский», который был закрыт для гражданских рейсов с февраля 2022 года из-за ограничений в приграничной зоне. Его первое тестовое открытие для коммерческих перевозок состоялось 11 сентября 2025 года, что позволило авиакомпаниям вновь начать выполнение рейсов на курорты Кубани.