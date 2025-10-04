Минэнерго требует от компаний ТЭК завершить к 5 октября подготовку к отопительному сезону

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Подготовку к отопительному сезону предприятия энергетического сектора Молдовы должны завершить к 5 октября, об этом заявил министр энергетики Дорин Жунгиету.
Он уточнил, что на сегодняшний день реализовано 23 из 47 мероприятий, предусмотренных планом подготовки к нынешнему отопительному сезону.
«У компаний были четкие инструкции, стратегии по закупке газа, электроэнергии, по резервированию необходимых мощностей для импорта», — заявил министр.
Жунгиету напомнил, что госпредприятие Energocom закупило значительный объем газа, необходимый для отопительного сезона, а также зарезервировало электромощности для правого берега Днестра.
Напомним, ответственной за газоснабжение левого берега Днестра назначено АО «Молдовагаз». Жунгиету отметил, что предприятие должно создать резервы газа, достаточные для покрытия не менее 15% среднегодового потребления региона.
«В случае прекращения поставок газа на левый берег предусмотрен механизм закупки газа при поддержке Европейского союза — в объеме 6 миллионов евро», — также сказал министр.
В четверг представитель администрации Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что в Приднестровье на полторы недели вводится режим экономии газа «из-за неблагоприятных обстоятельств, связанных с необходимостью восстановления финансового потока помощи от РФ». Он уточнил, что обеспечение населения электричеством будет осуществляться в стандартном, штатном режиме. Также газ для бытовых потребителей ограничен не будет.
Он также коснулся вопроса компенсаций для потребителей, подчеркнув, что Министерство труда и социальной защиты анализирует все возможности и проводит соответствующие расчеты.
Ранее глава Минтруда Алексей Бузу заявил, что ведомство «работает над этой темой».
Мэр Кишинева Ион Чебан подписал распоряжение о начале с 3 октября в столице отопительного сезона для образовательных и медицинских учреждений, а также для жилого фонда.
По данным госпредприятия Energocom, с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года было законтрактовано около 90,9% прогнозируемого объёма потребления природного газа. Это около 700 миллионов кубометров. Прогнозируемая средняя цена закупки природного газа на 2025−2026 газовый год составляет 38,5 евро за МВт·ч, или около 410 евро за тысячу кубометров. Исполняющий обязанности генерального директора Energocom Евгений Бузату заявил, что новый тариф на газ потребители узнают в декабре: к этому времени компания должна представить Национальному агентству по регулированию в энергетике расчёты стоимости закупки газа, чтобы регулятор принял окончательное тарифное решение.