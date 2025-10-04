Минэнерго требует от компаний ТЭК завершить к 5 октября подготовку к отопительному сезону

По данным госпредприятия Energocom, с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года было законтрактовано около 90,9% прогнозируемого объёма потребления природного газа. Это около 700 миллионов кубометров. Прогнозируемая средняя цена закупки природного газа на 2025−2026 газовый год составляет 38,5 евро за МВт·ч, или около 410 евро за тысячу кубометров. Исполняющий обязанности генерального директора Energocom Евгений Бузату заявил, что новый тариф на газ потребители узнают в декабре: к этому времени компания должна представить Национальному агентству по регулированию в энергетике расчёты стоимости закупки газа, чтобы регулятор принял окончательное тарифное решение.