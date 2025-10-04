В Калининграде назвали причину удорожания куриных яиц

Поводом для разъяснений стал комментарий одного из пользователей, который отметил, что за две недели цена на яйца категории С2 выросла более чем на 10 рублей. «Категория С2 две недели назад стоила на 10 рублей меньше. Увы, экономического образования у меня нет, но, кажется, это больше 10%», — написал он.
В минсельхозе уточнили, что подобные колебания цен характерны для осенне-зимнего периода. «На ценовую динамику куриного яйца влияют многие факторы, прежде всего сезонные изменения, сопровождающиеся ростом спроса. Повышение наблюдается на фоне снижения продуктивности птицы и увеличения затрат на сырьё для комбикормов», — отметили в ведомстве.
При этом, согласно мониторингу министерства, отпускные цены на яйцо остаются на уровне прошлого года за аналогичный период.
Также напомнили, что яйца категории С2, производимые компанией «Птицефабрика Гурьевская», входят в перечень товаров, охваченных региональным соглашением о стабилизации цен на социально значимые продукты. Документ обязывает производителей ограничивать прибыль в структуре отпускных цен, чтобы сдерживать резкие скачки стоимости.