Пахать как положено: Лукашенко напомнил аграриям о культуре земледелия

Белорусский лидер обратил внимание находящихся с ним чиновников и аграриев на то, что порой в южном регионе можно увидеть поля, которые вообще не пахались, тогда как в свое время эти земли вводились в сельскохозяйственный оборот со значительными затратами при мелиорации.