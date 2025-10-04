Ричмонд
Пахать как положено: Лукашенко напомнил аграриям о культуре земледелия

Президент отметил, что поля нужно распахивать полностью — от леса до дороги и от канала до канала.

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Петриковский район напомнил местным аграриям о необходимости соблюдения культуры земледелия, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства в субботу отправился на Полесье, где посещает ОАО «Агро-Лясковичи».

«Вы не пашете, как положено, поля. Это говорит о том, или вы не культурные люди, или вы туда глаз не кажете», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что любое поле должно быть распахано полностью — от леса и до дороги, от канала до канала. Это, по его словам, является культурой земледелия.

Белорусский лидер обратил внимание находящихся с ним чиновников и аграриев на то, что порой в южном регионе можно увидеть поля, которые вообще не пахались, тогда как в свое время эти земли вводились в сельскохозяйственный оборот со значительными затратами при мелиорации.

Лукашенко обозначил свое главное требование к дальнейшим работам: обязательно должны быть ответственность за распаханность и культура земледелия.

