Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге заработал способ оплаты транспорта по геолокации

Жители уральской столицы теперь расплачиваются в трамвае без карт.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге горожане начали тестировать новую систему оплата проезда в общественном транспорте. Напомним, что новая Система быстрых платежей теперь способна считывать геолокацию горожан и предлагать оплату по Bluetooth. Благодаря новшеству, пассажиру не понадобится иметь при себе банковскую карту и наличные.

Как пояснили представители компании «И-сеть», запустившей проект, пока тестируют способ в трамвае № 1 (Академика Парина — Вторчермет).

Расплатиться по геоточке можно и на маршрутах: троллейбус № 33, автобусы № 48, № 80 и 83.

Для этого пассажиру необходимо установить или обновить версию приложения «Екарта». Нужно включить на смартфоне Bluetooth. Выберите в приложении способ «Оплатить по геолокации». Гаджет автоматически определит, в каком транспорте вы едете, и на каком маршруте.

Пассажир получит предложение оплатить проезд по Системе быстрых платежей.