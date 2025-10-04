В Екатеринбурге заработал способ оплаты транспорта по геолокации

В Екатеринбурге горожане начали тестировать новую систему оплата проезда в общественном транспорте. Напомним, что новая Система быстрых платежей теперь способна считывать геолокацию горожан и предлагать оплату по Bluetooth. Благодаря новшеству, пассажиру не понадобится иметь при себе банковскую карту и наличные.
Как пояснили представители компании «И-сеть», запустившей проект, пока тестируют способ в трамвае № 1 (Академика Парина — Вторчермет).
Расплатиться по геоточке можно и на маршрутах: троллейбус № 33, автобусы № 48, № 80 и 83.
Для этого пассажиру необходимо установить или обновить версию приложения «Екарта». Нужно включить на смартфоне Bluetooth. Выберите в приложении способ «Оплатить по геолокации». Гаджет автоматически определит, в каком транспорте вы едете, и на каком маршруте.
Пассажир получит предложение оплатить проезд по Системе быстрых платежей.