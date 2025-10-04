В Екатеринбурге заработал способ оплаты транспорта по геолокации

В Екатеринбурге горожане начали тестировать новую систему оплата проезда в общественном транспорте. Напомним, что новая Система быстрых платежей теперь способна считывать геолокацию горожан и предлагать оплату по Bluetooth. Благодаря новшеству, пассажиру не понадобится иметь при себе банковскую карту и наличные.