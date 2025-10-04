К Новому году часть омских маршруток заменят автобусами

Маршрут № 470 прекратил работу в 2023 году после того, как маршруткам малого класса запретили проезд через центр города по Маркса, Гагарина и Интернациональной. Однако теперь он вернётся и поедет, как и прежде, по улицам 10 лет Октября, Гагарина, Интернациональная, Красный Путь и мост у Телецентра. На нём будут работать те же автобусы, которые обслуживают маршруты № 51 (Заря-2 — Сады «Берёзка»), № 59, № 73. Добавим, что возвращение маршрута анонсировалось ещё летом, однако приезд автобусов в Омск сильно задержался.