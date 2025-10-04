К Новому году часть омских маршруток заменят автобусами

Омский перевозчик Анатолий Войтенко рассказал в интервью NGS55.RU о конкретных сроках поступления 50 новых автобусов среднего класса, которые выйдут на маршруты города в рамках госпрограммы. Эти автобусы были закуплены предпринимателями, входящими в «Омский транспортный союз».
По словам Войтенко, выбор был сделан в пользу автобусов среднего класса, поскольку для более крупных машин нет достаточной наполняемости на городских маршрутах. Он сообщил, что все необходимые документы подписаны, и новые автобусы марки «ПАЗ Вектор» должны поступить в декабре. Как только техника будет доставлена, она будет направлена на маршруты № 59 (ОНПЗ — Биофабрика), № 73 (Стрельникова — Романенко), а также на 343-й (ДСК-2 — СНТ «Любитель-3») и 470-й маршруты (ДСК-2 — Романенко), которые наконец-то вернутся в центр города.
Маршрут № 470 прекратил работу в 2023 году после того, как маршруткам малого класса запретили проезд через центр города по Маркса, Гагарина и Интернациональной. Однако теперь он вернётся и поедет, как и прежде, по улицам 10 лет Октября, Гагарина, Интернациональная, Красный Путь и мост у Телецентра. На нём будут работать те же автобусы, которые обслуживают маршруты № 51 (Заря-2 — Сады «Берёзка»), № 59, № 73. Добавим, что возвращение маршрута анонсировалось ещё летом, однако приезд автобусов в Омск сильно задержался.