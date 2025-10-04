Поезда на ВСМ Москва — Петербург почти бесшумно будут развивать скорость до 400 км/ч

Высокоскоростные поезда на строящейся магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ) будут двигаться со скоростью до 400 км/ч на перегонах и до 200 км/ч в городской черте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные РЖД. Интервал движения в часы пик составит до 10 минут, а суточная интенсивность — до 40 пар поездов в каждом направлении. Общее время в пути между двумя столицами займет 2 часа 15 минут.