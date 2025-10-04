Ричмонд
Почти все котельные Сочи готовы к отопительному сезону

Отремонтировали и испытали 350 км теплосетей.

Источник: соцсети

К началу отопительного сезона в Сочи уже готовы 83 из работающих на курорте 84 котельных. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Как пояснил глава города Андрей Прошунин, на данный момент сочинских 66 котельных работают на природном газе, 14 — на сжиженном. До конца нынешнего года ещё две котельных переведут со сжиженного газа на природный.

Прошунин проинспектировал котельную в Молдовке, которую обновили перед началом отопительного сезона. Устаревшее оборудование, рассчитанное на уголь, было заменено на новые газовые котлы. По словам главы Сочи, такая модернизация — прямая инвестиция в будущее курорта, комфорт жителей, сохранение природы, поскольку природный газ является самым чистым топливом. Переход на него позволяет существенно снижать выбросы в атмосферу, отметил Прошунин.

Перед началом отопительного сезона 350 км теплосетей в Сочи были отремонтированы и прошли испытания, изношенные участки длиной 3,7 км заменили.