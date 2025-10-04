Почти все котельные Сочи готовы к отопительному сезону

Прошунин проинспектировал котельную в Молдовке, которую обновили перед началом отопительного сезона. Устаревшее оборудование, рассчитанное на уголь, было заменено на новые газовые котлы. По словам главы Сочи, такая модернизация — прямая инвестиция в будущее курорта, комфорт жителей, сохранение природы, поскольку природный газ является самым чистым топливом. Переход на него позволяет существенно снижать выбросы в атмосферу, отметил Прошунин.