Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных успокоил калининградцев: «Запас топлива в регионе есть»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных провел экстренное совещание с представителями топливного рынка, чтобы обсудить текущую ситуацию с поставками горючего в регион.

Источник: Янтарный край

По словам главы региона, поставки топлива продолжаются в штатном режиме.

«Топливо в вагоны загружено, паромом и танкерным флотом отправлено, как это и происходит каждую неделю», — заверил Беспрозванных. Он подчеркнул, что в регионе создан необходимый запас топлива, который постоянно пополняется.

Губернатор держит вопрос на личном контроле: «Ежедневно я получаю информацию о наличии топлива на заправках». Для оперативного решения возможных проблем создан специальный оперативный штаб. Это заявление должно развеять опасения калининградцев о возможных перебоях с топливом.