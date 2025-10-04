Беспрозванных успокоил калининградцев: «Запас топлива в регионе есть»

По словам главы региона, поставки топлива продолжаются в штатном режиме.
«Топливо в вагоны загружено, паромом и танкерным флотом отправлено, как это и происходит каждую неделю», — заверил Беспрозванных. Он подчеркнул, что в регионе создан необходимый запас топлива, который постоянно пополняется.
Губернатор держит вопрос на личном контроле: «Ежедневно я получаю информацию о наличии топлива на заправках». Для оперативного решения возможных проблем создан специальный оперативный штаб. Это заявление должно развеять опасения калининградцев о возможных перебоях с топливом.