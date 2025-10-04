Беспилотное такси запустят в Казахстане в 2026 году

АСТАНА, 4 окт — Sputnik. В Астане на форуме Digital Bridge презентовали беспилотное такси.
Отечественный IT-проект планирует запуск в 2026 году, сообщили в правительстве. IT-компания Jet Sharing объявила о планах по запуску пилотного проекта с возможностью полноценного коммерческого запуска сервиса в 2027 году.
Основу технологии составляет система на базе ИИ, которая будет управлять как самим автомобилем, так и процессами распределения заказов и ценообразования. По словам разработчиков, одной из ключевых и наиболее затратных задач станет создание высокоточной 3D-карты города для навигации беспилотников. Новинку показали премьеру Казахстана Олжасу Бектенову.
«Мы верим, что сможем первыми в СНГ запустить сервис беспилотного такси. Если нас поддержит государство, мы готовы начать тестовый период в 2026 году, а в 2027 запустить полноценный сервис. Единственный сложный для нас момент — это создание 3D-навигации, которой в Казахстане пока нет», — сообщил основатель компании JМейрамбек Абелкасов.
Сперва беспилотное такси протестируют в новом городе Alatau City, с последующим выходом в Астану и Алматы.