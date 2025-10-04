Беспилотное такси запустят в Казахстане в 2026 году

«Мы верим, что сможем первыми в СНГ запустить сервис беспилотного такси. Если нас поддержит государство, мы готовы начать тестовый период в 2026 году, а в 2027 запустить полноценный сервис. Единственный сложный для нас момент — это создание 3D-навигации, которой в Казахстане пока нет», — сообщил основатель компании JМейрамбек Абелкасов.