В 9 районах Волгоградской области досрочно стартовал отопительный сезон

По данным комитета ЖКХ на 3 октября, постепенно теплоресурс поступает в объекты систем образования и здравоохранения, муниципальные учреждения, запускаются котельные, в том числе автономные. Так, на текущий момент в девяти муниципалитетах тепло подается в 78 школ, 33 ДОУ, 39 больниц.