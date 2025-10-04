Отели Marton работают в обычном режиме, несмотря на сообщения об аресте

Два отеля сети Marton, расположенные в Нижнем Новгороде, работают в штатном режиме и продолжают принимать гостей, убедилась корреспондент РИА Новости. Так, утром из отеля «Marton Волга» отправилась на автобусную экскурсию по городу большая группа туристов. По их словам, накануне вечером они без проблем заселились в отель, сегодня тоже ни о каких затруднениях не слышали. В отеле «Marton Ока» тоже принимают заявки на заселение и на выходные, и на будущую неделю. Тем не менее, администраторы отелей отказались отвечать на вопросы корреспондента агентства.