Школу на севере Петербурга, где рухнул потолок, отремонтируют в 2026 году

К слову, ранее стало известно о вопиющем случае в историческом центре города. Из-за плохо подготовленного и затянувшегося капитального ремонта жителям приходится годами жить в жутких многокомнатных коммуналках или на дачах. При этом надо ещё и оплачивать счета за содержание здания, из которого временно пришлось съехать.