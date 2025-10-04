Школу на севере Петербурга, где рухнул потолок, отремонтируют в 2026 году

В школе № 514 Калининского района Петербурга, где ночью 27 сентября рухнул потолок, сделают капитальный ремонт. О принятом районной администрацией совместно с руководством школы и инвестором решении в своём Telegram-канале сообщил глава района Михаил Асташкевич. Соглашение о ремонте образовательного учреждения на проспекте Непокорённых, 12/2, уже заключено.
При частичном обрушении потолка, к счастью, никто не пострадал. В пресс-службе района, сообщили, что сейчас школа работает в штатном режиме, и учащиеся всех классов посещают занятия в очной форме.
В рамках ремонта произведут отделку помещений здания — в том числе подвала и спортзала, заменят перекрытия, отремонтируют лестницы, заменят сети инженерно-технического обеспечения, а также сделают капремонт фасада и кровли с заменой оконных заполнений и теплового пункта.
«Ремонт начнём в следующем году. Школьники, по согласованию с родителями, на время ремонта классами будут переведены в соседние образовательные учреждения», — отметил глава администрации, добавив, что на ближайшее время запланировано дополнительное обследование межэтажных перекрытий специализированной государственной организацией.
К слову, ранее стало известно о вопиющем случае в историческом центре города. Из-за плохо подготовленного и затянувшегося капитального ремонта жителям приходится годами жить в жутких многокомнатных коммуналках или на дачах. При этом надо ещё и оплачивать счета за содержание здания, из которого временно пришлось съехать.