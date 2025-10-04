Вложения в ГЦБ Молдовы: самым молодым инвесторам всего 18 лет

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Государственные ценные бумаги (ГЦБ) вызывают растущий интерес у инвесторов, отмечает Министерство финансов в релизе, посвященном динамике эмиссии ГЦБ и профилю инвесторов за период с сентября 2024 года по август 2025 года.
Наибольший спрос был зафиксирован в декабре 2024 года, более чем в три раза превысив предложение (151 миллион леев при 50 миллионах предложения). Однако наибольшее количество сделок было совершено в марте текущего года: 1145 инвесторов совершили 1700 покупок ГЦБ.
По данным Минфина, самым молодым инвесторам в ГЦБ всего 18 лет, трое ровесников приобрели ценных бумаг на более чем 20 000 леев. Самому возрастному инвестору — 84 года, он вложил в ГЦБ 200 тысяч леев.
Профиль типичного инвестора характеризуется средним возрастом в 42 года, преобладанием лиц в возрасте 36−45 лет (39% от общего количества участников и более 30% от объема инвестиций).
Инвесторы отдают предпочтение облигациям сроком на два года, такого рода вложения составили 45% от общего числа и превысили 290 миллионов леев.
Большинство тех, кто вкладывает в ГЦБ, проживают в городах (76%), особенно в Кишинёве. Столичные жители вложили в ГЦБ 422 миллиона леев.
При этом лояльные инвесторы, постоянно возвращающиеся к подписка (таких около 55%), генерируют 79% общего объёма инвестиций.