В Уфе сообщили дату закрытия речной навигации

С 20 октября 2025 года речная навигация на речных паромных переправах г. Уфы и внутригородских маршрутах внутреннего водного транспорта общего пользования будет закрыта.
Нынешняя навигация для службы речных переправ Уфы стала 79-й по счету. Речной транспорт пользуется популярностью. В этом сезоне в городе работали пять самых востребованных паромных станций: Трамплин, Сипайлово, Дудкино, ДОК, Казарез. А также речной трамвай по маршруту Сипайлово — Зеленый мыс — Сипайлово.
Ранее сообщалось, что в летний сезон 2024 года паромы перевезли более 230 тысяч пассажиров и 36,5 тысячи машин.