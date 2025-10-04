В Уфе сообщили дату закрытия речной навигации

Нынешняя навигация для службы речных переправ Уфы стала 79-й по счету. Речной транспорт пользуется популярностью. В этом сезоне в городе работали пять самых востребованных паромных станций: Трамплин, Сипайлово, Дудкино, ДОК, Казарез. А также речной трамвай по маршруту Сипайлово — Зеленый мыс — Сипайлово.